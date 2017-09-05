Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу

2017-09-05 17:43 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2017 года граждан на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает АПА, с 1 по 30 октября 2017 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 1999 года рождения, которым ко дню призыва (включая и день призыва) исполнилось 18 лет, а также 1982-1998 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики и других вооруженных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

с 1 по 30 октября 2017 года должны быть уволены в запас военнослужащие, отслужившие положенный срок в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе».