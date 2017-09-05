В Шахдаге прошел Международный фестиваль уличной культуры и экстремального спорта (ФОТО)

2017-09-05 17:33 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - Туристический центр "Шахдаг" вновь открыл свои двери для всех любителей уличной культуры и экстремального спорта, сообщили Trend Life организаторы.

Подобный фестиваль уже проходил в прошлом году, оставив теплые воспоминания в сердцах тех, кому посчастливилось на нем побывать. Главная цель проекта - проведение плодотворного досуга и развитие туризма в стране.

Участникам фестиваля стали более 160 детей из Азербайджана, Турции, Ирана, Франции, ОАЭ, Грузии, России и Марокко. На протяжении летнего сезона при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана для юношества были проведены различные мероприятия, соревнования, шоу, мастер-классы и тренинги с участием специалистов из Германии, Грузии, США и России, участникам вручены сертификаты. При содействии Службы ASAN в рамках проекта ASAN Məktub были также проведены благотворительные акции для детей с физическими ограничениями и из малообеспеченных семей.

Программа фестиваля состояла из нескольких частей, среди них самыми интересными были: Highest ollie contest - соревнование среди местных скейтбордистов на самый высокий прыжок, гонки MTB-райдеров по экстремальной трассе, с финишем у стены, где был представлен новый граффити-рисунок от представителей Urban Art Azerbaijan, All for one-танцевальный чемпионат 1 на 1, с отсутствием каких-либо рамок в выборе стиля танца.

На протяжении всего фестиваля заряжали атмосферу позитивными вибрациями DJ Twist и DJ KillaJazz.

(Автор: Вугар Иманов)