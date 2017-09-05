Магоммедрасулу Меджидову и Гаджи Алиеву предоставлены персональные стипендии президента Азербайджана

2017-09-05 17:49 | www.apa.az | 5

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении персональной стипендии Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, в распоряжении говорится, что Алиев Гаджи Азер оглу добился успешных результатов на чемпионате мира по борьбе в Париже, а Меджидов Магоммедрасул Юсипович – на чемпионате мира по боксу в германском городе Гамбург. Оба спортсмена стали трехкратными чемпионами мира.

За заслуги в развитии азербайджанского спорта трехкратные чемпионы мира Гаджи Азер оглу Алиеву и Магоммедрасулу Юсиповичу Меджидову были предоставлены персональные стипендии президента Азербайджанской Республики.