Выделены средства на капремонт многоквартирных зданий в Лянкяране

2017-09-05 17:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Лянкяран.

Согласно распоряжению, с целью замены кровли 20 многоквартирных зданий в городе Лянкяран и капитального ремонта их фасадной части из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти города Лянкяран будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.