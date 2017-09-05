Армянские СМИ анализируют заявления президента Путина в Китае

2017-09-05 17:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ – Армянские СМИ, которые в последнее время все чаще спускают всех собак на Россию и российские власти, недовольны высказываниями президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Китае.

Во первых, армянские журналисты были возмущены заявлением Путина о поставках американского оружия в Украину.

"Это суверенное решение Соединенных Штатов - продавать оружие или поставлять бесплатно… Мы на этот процесс повлиять не можем, но есть общие международные правила и подходы. Поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию", - прокомментировал Путин вопрос, заданный на пресс-конференции в Китае.

Армянское издание Lragir.am едко отреагировало на это заявление Путина, заметив, что Россия – основной поставщик оружия в зону нагорно-карабахского конфликта и даже назвало Кремль главным «выгодополучателем». При этом, армянских журналистов возмутили поставки российского оружия лишь азербайджанской стороне, которая, как раз является пострадавшей стороной, а поставки Москвой оружия стране-агрессору, коей является Армения, почему то вопросов у армянских СМИ не вызывают.

«Но российская политика – это даже не двойные стандарты, а великодержавная политика», - говорится в статье, которая оканчивается предположением о том, что «подобные заявления – признак ослабления некогда грозной империи».

Другой автор того же издания, пошел еще дальше и грозит России выходом из Совбеза ООН и сдачи позиций в регионе.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Донбасс. По его словам, в ближайшее время Россия внесет на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе. По мнению армянских журналистов, это заявление, сделанное, за неделю до начала сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке означает, что Москва делает примирительный жест, вернее, отступает.

«Чего испугалась Москва и что может ожидать Россию на сессии Генассамблеи? Дональд Трамп заявил, что намерен проконсультироваться с мировыми лидерами по поводу реорганизации ООН. Что именно хочет изменить Трамп, он не уточнил. Однако, если судить по прежним шагам и заявлениям, можно предположить, что Трамп предложит изменить состав постоянных членов Совета безопасности, в который сейчас входят пять стран, в том числе Россия», - пишет издание.

Анализируя информацию армянских СМИ, которые упорно гнут антироссийскую линию, становится очевидным, что многочисленные центры силы в мире, в частности, армянская диаспора и ее сподвижники, продолжают продвигать в Армении политику отмежевания от России, проплачивая абсурдные статьи и бредовые анализы, вполне ординарных заявлений российских властей.

(Автор: Эльмира Таривердиева)