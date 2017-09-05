Ali Hasanov : GUARDIAN, belirli merkezlerin siparişlerini yazıyor’

2017-09-05 18:01 | www.trend.az | 0

İngiliz The Guardian gazetesinin Azerbaycan’daki "kara para aklama ve yolsuzluklara" dikkat çektiği “Azerbaycan çamaşırhanesi” başlıklı haberine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov’dan yanıt geldi.

Azerbaycan’da 2.9 milyar dolar para aklama iddiasına yer verilen haber ile ilgili Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Ali Hasanov, söz konusu bilgilerin Azerbaycan hakkında yürütülen karalama kampanyasının bir parçası olduğunu ve gerçekle bir ilgisi bulunmadığını söyledi.

‘GUARDIAN, BELİRLİ MERKEZLERİN SİPARİŞLERİNİ YAZIYOR’

Haberin tüm dünyaya servis edilmesinin ardından Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Hasanov, “The Guardian, Azerbaycan hakkında ne zaman hakikatleri yazdı ki? Bu gazete yıllardır Azerbaycan karşıtı tutumuyla biliniyor. Dünya çapında belirli merkezlerin siparişlerini yerine getiriyor. Şimdi de aynısını yaptı. Organize Suç ve Rüşvet Kaydı Projesi (OCCRP) adlı merkezle bir olup Azerbaycan’a karşı yeni bir karalama kampanyası başlattıkları ortada” ifadelerini kullandı.

‘ERMENİ DİYASPORASI FONLARI İLE YÖNETİLEN MERKEZİ ÜLKEDEN KOVDUK’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov sözlerini şöyle sürdürdü: “Neden bunu yapıyorlar? OCCRP adlı araştırma merkezinin yan kolları 10 yıl kadar önce Azerbaycan’da da faaliyet yürütüyordu. Bunların art niyetli çalışmalar yaptıkları ortaya çıktı ve Azerbaycan’dan kovuldular. Batıda ve özellikle ABD’deki Ermeni diyasporası fonları tarafından el altından yönetiliyorlar.”

'KARDEŞ TÜRKİYE'DE DE PROPAGANDALARINI YAYIYORLAR'

Hasanov, “Bizi asıl üzen şey Guardian’da çıkan asılsız haber değil. Azerbaycan karşıtı çevrelerin kardeş Türkiye’de de propagandalarını yayması. Türkiye’deki bir takım yayınlar aracılıyla karalama faaliyetlerini yürütüyorlar. Ama biz bu yayınların hangileri olduklarını çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

THE GUARDIAN NE DEMİŞTİ?

İngiliz The Guardian gazetesi, dün yayınladığı haberinde, Azerbaycan'ı yöneten elitlerin, 2,9 milyar dolar değerinde gizli bir fonu Avrupalı siyasetçilere ve gazetecilere para dağıtmak, lobicilik faaliyetleri yürütmek, lüks ürünler satın almak ve kara para aklamak için kullandığını öne sürmüştü. Gazete, 2012-2014 yılları arasında faaliyet gösteren gizli fondaki paranın, İngiltere merkezli dört adet şeffaf olmayan şirket aracılığıyla dağıtıldığını açıklamıştı. OCCRP ile içinde Guardian'ın da olduğu bazı Avrupa gazetelerinin yürüttüğü, ‘Azerbaycan Çamaşırhanesi’ (Azerbaijan Laundromat) adını taşıyan araştırma, 30 aylık bir veri setini içeriyor.