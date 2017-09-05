Осколок гранатомета, приведший к гибели 2-летней Захры и ее бабушки, передан в музей

2017-09-05 18:00 | www.oxu.az | 2

В Национальный музей истории Азербайджана передан осколок брошенного вооруженными силами Армении станкового гранатомета, приведший к гибели 2-летней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в музее.

Осколок снаряда был передан в музей уроженцем Физулинского района, педагогом Бакинского государственного университета, историком-исследователем, членом Карабахского совета экспертов Назимом Тапдыгоглу (Велишовым).

Осколок снаряда помещен в уголке музея как доказательство кровавых страниц истории Азербайджана.

Напомним, что 4-го июля 2017 года вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из минометов и станковых гранатометов село Алыханлы Физулинского района.

В результате очередной провокации армянской стороны погибли жители села Алыханлы 2-летняя Захра Гулиева и ее бабушка Сахиба Аллахвердиева.

Э.А.