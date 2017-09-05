Выделены средства на строительство Олимпийского спорткомплекса в Лянкяране

2017-09-05 18:10 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением строительства Олимпийского спортивного комплекса в городе Лянкяран.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, согласно распоряжению, с целью продолжения строительства Олимпийского спортивного комплекса в городе Лянкяран из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента министерству молодежи и спорта выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Э.А.