Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

2017-09-05 17:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о призыве граждан на срочную действительную военную службу с 1 по 30 октября 2017 года и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 октября 2017 года объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 1999 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1982-1998 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 30 октября 2017 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Кабинету министров поручено для исполнения данного распоряжения осуществить меры, предусмотренные законодательством.