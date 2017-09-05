Выделены дополнительные средства на строительство Олимпийского спорткомплекса в Лянкяране

2017-09-05 17:50 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением строительства Олимпийского спортивного комплекса в городе Лянкяран.
Согласно распоряжению, с целью продолжения строительства Олимпийского спортивного комплекса в городе Лянкяран из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента министерству молодежи и спорта выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.