Помощник президента Азербайджана: «Когда «The Guardian» писала правду об Азербайджане?..

2017-09-05 18:10 | www.apa.az | 2

«Статья, подготовленная проектом Отчет по исследованию коррупции и организованной преступности и опубликованная на сайте «BBC News» пятого сентября под названием «Azerbaijan 'operated secret $3bn secret slush fund», а также статьи на ту же тему, вышедшие в газете«Guardian», являются частью кампании против Азербайджана и не отображают действительности».

Как сообщает АПА, об этом турецкому изданию «Hürriyet» сказал помощник президента Азербайджана Али Гасанов.

Он добавил, что «Guardian» выполняет заказы определенных центров.

«Когда «Тне Guardian» писала правду об Азербайджане?.. Эта газета на протяжении многих лет известна своей антиазербайджанской позицией, выполняет заказы известных мировых центров. И теперь она предпринимает аналогичный шаг. Войдя в сговор с проектом Отчет по исследованию коррупции и организованной преступности начала кампанию по очернению Азербайджана», - сказал А.Гасанов.

А. Гасанов добавил, что подразделения так называемого центра исследований OCCRP работали в Азербайджане 10 лет назад: «Стала видна их предвзятая деятельность, в связи с чем их выдворили из Азербайджана. Ими исподтишка управляют фонды армянской диаспоры на Западе, в частности в США».



По словам А. Гасанова, в Турции есть определенные круги, которые ведут антиазербайджанскую пропаганду: «Нас обижает не безосновательная новость в «Guardian», а то, что в Турции подобные круги ведут агитацию против Азербайджана. Они продолжают клеветать посредством некоторых турецких изданий. Мы хорошо знаем, что это издания».