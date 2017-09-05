SOCAR прекратила экспорт нефти из порта Супса

2017-09-05 18:13 | www.apa.az | 2

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-августе этого года экспортировала из порта Супса 1 579 673 тонны сырой нефти.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, этот объем на 0,04% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период. В августе из порта Супса перевозки не осуществлялись, тогда как в августе 2016 года было транспортировано 87,177 тыс. тонн.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.