Урагану «Ирма» присвоен максимальный уровень мощности

2017-09-05 18:20 | www.oxu.az | 2

Скорость урагана «Ирма», движущегося на США и южноамериканские страны, за несколько часов возросла с 220 км/ч до 280 км/ч.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт, об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

«Ирме» присвоен пятый, максимальный, уровень мощности.

Сейчас ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде, продвигается к островам Карибского бассейна.

Во вторник ураган усилился до четвертой категории мощности из пяти возможных и направился на запад. По предварительному прогнозу синоптиков, ураган может обрушиться на Пуэрто-Рико, Доминиканскую Республику, Гаити, Кубу. Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт объявил режим чрезвычайного положения.

Предупреждение об урагане опубликовано также для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми.