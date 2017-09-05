Саида Султан и Ниям Салами выступили с концертом для военнослужащих (ФОТО)

2017-09-05 17:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские звезды Саида Султан и Ниям Салами провели концерт в N-ской воинской части, организованный Главным управлением культуры и туризма Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

В концертной программе, посвященной Гурбан байрамы, прозвучали хиты и новые композиции певцов. Выступление артистов было встречено с большим воодушевлением солдатами и офицерами, которые подпевали исполнителям и вместе с ними танцевали. Представители управления отметили, что такие праздничные вечера станут традиционными.

(Автор: Вугар Иманов)