Сирийская армия благодаря удару ВКС РФ прорвала блокаду Дейр-эз-Зора

2017-09-05 17:58 | www.trend.az | 2

Бойцы сирийской армии во вторник сумели прорваться к гарнизону, который 28 месяцев находился под осадой террористов из террористической группировки ИГ в городе Дейр-эз-Зор, передает во вторник агентство "Интерфакс" со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA.

По их информации, сирийская бронетехника при поддержке бойцов военизированных формирований сумела прорвать осаду и добраться до находящейся в городе базы 137-й бригады вооруженных сил Сирии. К настоящему времени военные создали несколько коридоров для поддержания связи с этой базой.

По информации межарабского издания "Аль-Масдар", теперь правительственные войска планируют наступление в сторону военного аэродрома Дейр-эз-Зора, который также блокирован террористами.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили об ударе крылатыми ракетами "Калибр" по террористам в районе Дейр-Эз-Зора, который был нанесен российским фрегатом "Адмирал Эссен" из акватории Средиземного моря.

Как отмечает ведомство, авиация ВКС и крылатые ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" нанесли массированный ракетно-авиационный удар по опорным пунктам, скоплениям живой силы и боевой техники боевиков на подступах к городу. В результате ракетного удара были уничтожены крупное скопление боевиков, пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов.

"Используя результаты удара российской авиации и крылатых ракет отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела стремительным наступлением прорвали оборону террористов ИГИЛ и деблокировали город Дейр-эз-Зор", - сообщило минобороны РФ.

С 2015 года около 93 тысяч мирных жителей блокированы террористами в Дейр-эз-Зоре. Одноименная провинция - последний крупный оплот ИГ на сирийской территории.