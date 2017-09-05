SOCAR нарастила экспорт из порта Новороссийска на 50%

2017-09-05 18:18 | www.apa.az | 2

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-августе этого года экспортировала из порта Новороссийска 988 028 тонн сырой нефти, что на 35,57% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, из этих объемов экспорта на август пришлось 254 363 тонны, что на 49,89% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.