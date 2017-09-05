Магоммедрасулу Меджидову и Гаджи Алиеву предоставлены персональные стипендии президента

2017-09-05 18:30 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении персональной стипендии Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что Алиев Гаджи Азер оглу добился успешных результатов на чемпионате мира по борьбе в Париже, а Меджидов Магоммедрасул Юсипович – на чемпионате мира по боксу в германском городе Гамбург. Оба спортсмена стали трехкратными чемпионами мира.

За заслуги в развитии азербайджанского спорта трехкратные чемпионы мира Гаджи Азер оглу Алиеву и Магоммедрасулу Юсиповичу Меджидову были предоставлены персональные стипендии президента Азербайджанской Республики.

Э.А.