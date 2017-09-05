Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора

2017-09-05 18:45 | www.oxu.az | 3

Отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков террористической группировки «ИГ» на юго-западном направлении Дейр-эз-Зора и встретились с защитниками города.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал источник, близкий к «Хезболле», чьи бойцы участвуют в боях на стороне сирийских военных.

Это произошло благодаря прорыву через маленький коридор передового отряда с юго-западного направления, где произошла встреча с силами находившимися на территории 137 механизированной бригады армии САР на западной окраине города», - сказал собеседник агентства.

Как сообщает источник, о полном снятии осады города говорить пока рано, однако это может произойти уже в ближайшие дни.

Отметим, блокада продолжалась свыше трех лет. В настоящее время армия и союзники ведут ожесточенные бои с боевиками в 35-40 километрах к югу от Дейр-эз-Зора. С воздуха правительственным войскам оказывают поддержку самолеты российских ВКС и ВВС Сирии.