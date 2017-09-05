В посольствах и консульствах Азербайджана за рубежом будут функционировать торговые представители

2017-09-05 18:54 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, данным указом с целью обеспечения деятельности торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджана за рубежом будут учреждены их аппараты.

Установлено, что торговые представители и их аппараты входят в структуру Министерства экономики Азербайджанской Республики, число сотрудников аппаратов торговых представителей и штатные расписания утверждают Министерство экономики по согласованию с Министерством финансов.

Назначение сотрудников аппаратов торговых представителей и освобождение их от должности осуществляется министром экономики.

Материально-техническое и финансовое обеспечение аппаратов торговых представителей осуществляет Министерство экономики.

Кабинет Министров должен в течение 1 месяца утвердить торгового представителя и положения о его аппарате, разработать и представить президенту Азербайджана законопроект, предусматривающий освобождение от подоходного налога торговых представителей и работников их аппаратов.

Предложения об обеспечении работников аппарата торговых представителей и членов их семей служебными паспортами, предложения о покрытии расходов торговых представителей должны быть разработаны в течение одного месяца и представлены президенту Азербайджана.

Законопроект в связи с внесением изменений в закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» с целью обеспечения деятельности торговых представителей и работников их аппаратов как госслужащих должен быть разработан в течение 2 месяцев и представлен президенту Азербайджана.

Предложения в связи с приведением актов президента Азербайджана в соответствие с этим указом должны быть разработаны в течение 3 месяцев и представлены президенту.

В течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать об этом президента Азербайджана.

Проконтролировать приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об исполнении президента Азербайджана.

Решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Кабинет министров.