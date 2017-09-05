КНДР заявила, что испытание бомбы - «подарок» Вашингтону

2017-09-05 19:00 | www.oxu.az | 2

Испытание водородной бомбы Северной Кореей стало «подарочным набором» для США, заявил посол КНДР в ООН Хан Тхе Сон на Конференции по разоружению в Женеве, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

По его словам, этот «подарок» стал ответом Вашингтону на попытки оказать давление на Пхеньян, и КНДР не собирается останавливаться на достигнутом.

«Последние меры по самообороне, предпринятые в КНДР, являются подарочным набором, адресованным исключительно США. Соединенные Штаты получат больше подарков от моей страны, пока они полагаются на безрассудные провокации и тщетные попытки оказать давление на КНДР», - цитирует постпреда агентство.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. А уже во вторник СМИ сообщили, что Северная Корея перемещает «нечто похожее на межконтинентальную баллистическую ракету» к своему западному побережью, где располагаются объекты для запуска ракет.