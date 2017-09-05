Выставка Worldfood поспособствует экспорту нетрадиционных для Азербайджана товаров - AZPROMO

2017-09-05 18:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Выставка Worldfood, которая пройдет в Москве 11-14 сентября, может поспособствовать продвижению нетрадиционных для азербайджанского экспорта товаров, сказал во вторник Trend вице-президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Азербайджан впервые примет участие в выставке Worldfood в Москве с национальным стендом. Национальный стенд займет площадь в 210 квадратных метров, на этом стенде разместится продукция 32 компаний. В основном это производители и экспортеры продуктов питания, но есть товары, которые впервые будут продемонстрированы на выставках, например в стенде участвуют производители мороженого. Это очень сложный товар для экспорта, и данная выставка может стать платформой для продвижения нетрадиционных для азербайджанского экспорта товаров", - сказал Абдуллаев.

По его словам, данная выставка очень важна для азербайджанских производителей и экспортеров, так как Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и все азербайджанские экспортеры в первую очередь начинают работать с российским рынком.

"Очень важно отметить, что на данной выставке Азербайджан впервые является страной-партнером. Для страны-партнера обычно существует большое количество привилегий - будет большое количество билбордов с надписью Made in Azerbaijan и другие преимущества. То есть помимо продвижения бренда Made in Azerbaijan мы также повышаем информацию о самой стране. Кроме выставочной продукции, на стенде будет также создана возможность познакомиться с азербайджанской кухней. Также посетители выставки смогут насладиться азербайджанским мугамом и национальными танцами", - сообщил Абдуллаев.

По словам вице-президента AZPROMO, в рамках выставки также ожидается подписание ряда соглашений и меморандумов.

"Кроме того, мы надеемся, что выставка позволит нашим производителям заключить контракты, которые приведут к реальному экспорту", - сказал Абдуллаев.

В прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Порядка определения и регулирования механизма оплаты части расходов, оплачиваемой за счет госбюджета, на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятельность, продвижение бренда Made in Azerbaijan на зарубежные рынки, получение местными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, а также на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта".

Согласно порядку, в год будет организовываться участие азербайджанских экспортеров на не более чем пяти выставках, где будут представляться общие стенды под брендом Made in Azerbaijan. Что касается участия в международных выставках отдельных участников, то государство будет оплачивать 30 процентов расходов участника за аренду места на выставках, подготовку дизайна и установку стенда, перевозку выставочных образцов продукции. Но при этом сумма господдержки не будет превышать трех тысяч манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)