МИД Грузии: На Бакинской встрече министров будет принят план сотрудничества

2017-09-05 19:03 | www.apa.az | 4

Завтра на шестой трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку будет принят план сотрудничества на 2017-2019 годы.

Как сообщает местное бюро АПА, информацию об этом распространило МИД Грузии.

Сообщается, что на встрече министры обсудят развитие и перспективы трехстороннего сотрудничества, исполнение решений, принятых на предыдущей встрече. В рамках встречи планируется подписание совместного заявления.

Отметим, главы МИД Турции и Грузии Мовлут Чавушоглу и Михаил Джанелидзе в настоящий момент находятся в Баку.