Карабахская коллекция на страницах британского Vogue (ФОТО)

2017-09-05 19:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Материал о коллекции немецкого модельера-дизайнера Леони Мерген "Карабахская коллекция" ("Karabakh Collection") представлен на страницах британского журнала Vogue, сообщили Trend Life в Обществе Европа-Азербайджан (TEAS).

Леони Мерген - ведущий немецкий дизайнер, получившая образование в Международном университете искусств в Берлине, прошедшая практику элитарном Доме моды "Patrik Helman".

В начале этого года немецкий дизайнер представила коллекцию Осень/Зима 2017. Коллекция, представленная на показе моды "Mercedes-Benz" в Берлине, а затем на Неделе моды в Лондоне, была встречена с большим интересом дизайнерами, журналистами, специализирующимися в области моды, и зарубежными гостями.

На создание дизайнерского проекта "Карабахская коллекция" Леони Мерген вдохновило богатое культурное наследие Азербайджана. Коллекция создана на основе традиционной одежды Карабахского региона Азербайджана.

Наследие Азербайджана, являющегося центром исторического Шелкового пути и лидером в сфере коневодства, сыграло важную роль в коллекции дизайнера, которая создала кожаные аксессуары и сложные шелковые элементы.

Успех коллекции был широко освещен в разделе "Dizayner profile" сентябрьского выпуска британского журнала Vogue. В издании представлена подробная информация о дизайнере, а также один из самых красивых нарядов из "Карабахской коллекции". На интернет-сайте журнала размещен видеоматериал с лондонского подиума.

Отметим, что этот выпуск журнала также знаменателен тем, что он последний раз вышел под руководством Александры Шульман, которая была редакторам издания 25 лет.

Тираж журнала Vogue составляет 22 тысячи экземпляров. Аудитория читателей журнала достигает примерно одного миллиона человек.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)