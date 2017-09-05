В Дагестане убили главаря боевиков

2017-09-05 19:36 | www.oxu.az | 2

В Дагестане в рамках контртеррористической операции (КТО) ликвидирован главарь бандформирования.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 5 сентября, в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили РИА Новости.

«В Дагестане в рамках КТО нейтрализован одиозный бандглаварь. Он причастен к преступлениям террористической направленности», — говорится в сообщении.

В НАК также отметили, что при ликвидации был ранен полицейский и погиб гражданский.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу и ранил сотрудника полиции. Кроме того, получило ранение, несовместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо. Ответным огнем преступник был обезврежен», — отмечается в сообщении.

С.Б.

