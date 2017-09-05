Учреждаются аппараты торговых представителей Азербайджана за рубежом

2017-09-05 19:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об обеспечении деятельности торговых представителей в функционирующих в иностранных государствах посольствах и консульствах.

Согласно указу, с целью обеспечения деятельности торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджана за рубежом учреждаются их аппараты.

Указом устанавливается, что торговые представители и их аппараты входят в структуру министерства экономики Азербайджана; число сотрудников аппаратов торговых представителей и штатные расписания утверждает министерство экономики по согласованию с министерством финансов; назначение сотрудников аппаратов торговых представителей и их освобождение от должности осуществляется министром экономики; материально-техническое и финансовое обеспечение аппаратов торговых представителей осуществляет министерство экономики.

Кабинету министров поручено в течение месяца утвердить положение о торговом представителе и его аппарате и образцовую структуру аппарата; в течение месяца утвердить порядок предоставления гарантий торговым представителям и работникам их аппаратов; в течение месяца подготовить и представить Президенту Азербайджана законопроект, предусматривающий освобождение от подоходного налога торговых представителей и работников их аппаратов; в течение месяца подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения в связи с обеспечением работников аппарата торговых представителей и членов их семей служебными паспортами; в течение месяца подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения об оплате представительских расходов торговых представителей в связи с исполнением их полномочий; в течение двух месяцев подготовить законопроект в связи с внесением изменений в закон Азербайджана «О государственной службе» с целью обеспечения деятельности торговых представителей и работников их аппаратов в качестве госслужащих; в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.