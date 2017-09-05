Тарифный совет о повышении цен на бензин

2017-09-05 19:58 | www.oxu.az | 4

Повышение цен на бензин марки АИ-98 Super никак не затронет стоимость товаров на потребительском рынке.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Trend во вторник в Тарифном (ценовом) совете Азербайджана.

«Потребление данного сорта бензина в Азербайджане минимальное - он используется только в автомобилях класса «люкс». Поэтому говорить о влиянии удорожания бензина марки АИ-98 Super на цены на потребительском рынке несерьезно», - сказали в Тарифном совете.

В Тарифном совете также отметили, что цены на данную марку бензина не регулируются государством.

«Данная марка бензина импортируется в Азербайджан, поэтому цены на нее не регулируются со стороны государства», - сообщили в совете.

Напомним, что сегодня бензин марки АИ-98 Super подорожал с 1,2 до 1,3 маната за литр. Повышение цен объясняется удорожанием стоимости данной марки бензина в Румынии, откуда Азербайджан импортирует АИ-98 Super.

С.Б.

