Удорожание бензина АИ-98 не повлияет на цены на потребительском рынке - Тарифный совет Азербайджана

2017-09-05 19:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Повышение цен на бензин марки АИ-98 Super никак не затронет стоимость товаров на потребительском рынке, сообщили Trend во вторник в Тарифном (ценовом) совете Азербайджана.

"Потребление данного сорта бензина в Азербайджане минимальное - он используется только в автомобилях класса "люкс". Поэтому говорить о влиянии удорожания бензина марки АИ-98 Super на цены на потребительском рынке несерьезно", - сказали в Тарифном совете.

В Тарифном совете также отметили, что цены на данную марку бензина не регулируются государством.

"Данная марка бензина импортируется в Азербайджан, поэтому цены на нее не регулируются со стороны государства", - сообщили в совете.

Напомним, что сегодня бензин марки АИ-98 Super подорожал с 1,2 до 1,3 маната за литр. Повышение цен объясняется удорожанием стоимости данной марки бензина в Румынии, откуда Азербайджан импортирует АИ-98 Super.

Официальный курс на пятое сентября составляет 1,701 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)