Закир Гасанов на переговорах в Польше – ФОТО

2017-09-05 20:16 | www.oxu.az | 3

В рамках визита в Республику Польша, Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 5-го сентября встретился с Министром национальной обороны этой страны, господином Антони Мацеревичем.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Касаясь военно-политическую обстановку, сложившуюся на региональном и международном уровне, стороны подчеркнули важность обеспечения стабильности, как в регионе, так и в мире, особо отметив при этом, что тесное сотрудничество внесет вклад в безопасность и развитие наших стран.

С.Б.

