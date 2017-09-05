Fitch может повысить рейтинги Международного банка Азербайджана

2017-09-05 20:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первого сентября 2017 года произошел обмен части внешнего долга Международного банка Азербайджана (МБА) на государственные облигации в рамках завершения процесса реструктуризации, говорится в сообщении МБА, распространенном во вторник.

По итогам этого процесса облигации банка, выпущенные в 2014 году на сумму 500 миллионов долларов, были аннулированы. В результате рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинг по данным бумагам.

По новым облигациям банка со сроком обращения до 2024 года, выпущенным в рамках процесса реструктуризации МБА, рейтинги еще не присвоены.

В комментарии агентства отмечается, что по завершении процесса реструктуризации и получения достаточной информации касательно финансового состояния банка Fitch ожидает повышения местных и иностранных рейтингов банка в иностранной валюте (IDRs), а также рейтинга устойчивости (Viability Rating).

Напомним, что 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана. По итогам голосования кредиторы, представляющие 93,9 процента внешних обязательств банка, проголосовали за принятие плана реструктуризации. Согласно «Закону о банках» Азербайджана, со ссылкой на решение Палаты по надзору за финансовыми рынками, 17 августа 2017 года Насиминский районный суд вынес решение о подтверждении плана.

(Автор: Анвар Мамедов)