Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии (версия 2)

2017-09-05 20:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе.

Коснувшись предстоящей в Баку трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, глава государства оценил это мероприятие как важный формат сотрудничества и сказал, что это служит делу укрепления регионального сотрудничества двух стран. Президент Азербайджана отметил, что данный формат создает хорошую возможность для обсуждения как трехсторонних, так и двусторонних вопросов. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджано-грузинские двусторонние отношения успешно развиваются, на всех направлениях достигнуты хорошие результаты. Глава государства подчеркнул, что в целом динамика развития наших связей вызывает удовлетворение, и сотрудничество в ряде важных сфер расширилось.

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе в первую очередь выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную Азербайджаном во время лесных пожаров в его стране. Он сказал, что это явилось большой поддержкой для Грузии. Подчеркнув активное развитие двусторонних связей, Михеил Джанелидзе сказал, что расширение товарооборота, сотрудничества в экономической сфере являются хорошим показателем этого. Отметив, что в Грузии проводится важная работа по стратегическим транспортным проектам, министр выразил надежду на то, что строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится в этом году.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах связей между двумя странами.