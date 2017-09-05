Инвесторы приобрели облигации минфина Азербайджана на 25 млн манатов

2017-09-05 20:30 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) во вторник прошел аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 182 и 364 дня на общую сумму 25 миллионов манатов, сообщает БФБ.

Заявки на краткосрочные облигации со сроком обращения 182 дня были поданы тремя инвесторами на общую сумму почти в 34 миллиона манатов. Из этой эмиссии было реализовано облигаций на сумму 15 миллионов манатов.

Заявки были представлены по цене 95,7277 маната при доходности в 8,9999 процента.

Последний срок оплаты по облигациям - шестое марта 2018 года.

Заявки на краткосрочные облигации со сроком обращения 364 дня были поданы восемью инвесторами на общую сумму 31,34 миллиона манатов. Им были проданы 10 миллионов манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 88,7233 маната (при доходности в 12,7799 процента) и 92,2055 маната (8,4999 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 90,9544 маната (при доходности в 9,9999 процента), средневзвешенная цена составила 90,9714 маната (9,9793 процента).

Последний срок оплаты по этим облигациям - четвертое сентября 2018 года.

Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на пятое сентября составляет 1,701 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)