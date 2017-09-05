В Дагестане нейтрализован главарь преступной группировки

2017-09-05 20:44 | www.apa.az | 3

Бандглаварь, причастный к террористической деятельности, нейтрализован в Дагестане в рамках контртеррористической операции, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАК.

«В Дагестане в рамках КТО нейтрализован одиозный бандглаварь. Нейтрализованный в ходе КТО бандит причастен к преступлениям террористической направленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции был ранен сотрудник полиции, а также погиб один мирный житель.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу, в результате чего был ранен сотрудник полиции. Кроме того, получило ранение, несовместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо. Ответным огнем преступник был обезврежен», — сообщили в комитете.