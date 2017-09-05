«Карабах» освобожден от матча чемпионата Азербайджана

2017-09-05 20:42 | www.oxu.az | 3

Профессиональная футбольная лига перенесла матч 4-го тура азербайджанской футбольной премьер-лиги между «Сабаилом» и «Карабахом».

Как передает Oxu.Az, игра должна была состояться 8 сентября. Однако «Карабах» обратился в ПФЛ со просьбой перенести игру, учитывая, что агдамский клуб будет представлять страну в самом престижном еврокубке – Лиге чемпионов.

Для того чтобы чемпион Азербайджана имел возможность как можно лучше подготовиться к матчу 1-го тура группового турнира против лондонского «Челси», ПФЛ и клуб «Сабаил» пошли на встречу «Карабаху».

Отметим, что ведущие футболисты агдамской команды были задействованы в различных сборных и только завтра смогут собраться в полном составе. Принимая это во внимание, перенос игры с «Сабаилом» имел для «Карабаха» важное значение. Теперь Гурбан Гурбанов и его тренерский штаб могут полностью сосредоточиться на подготовке к матчу в Лондоне, который состоится 12 сентября.

Ну а матч с «Сабаилом» перенесен на 8 декабря.

С.Б.

