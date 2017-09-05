Трамп отменил программу об отсрочке депортации некоторых мигрантов

2017-09-05 20:47 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп отменил программу, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте, заявил журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне генпрокурор, глава министерства юстиции Джефф Сешнс, передает РИА Новости.

"Речь идет о неопределенно долгой практике обхода иммиграционных законов", - заявил Сешнс.

"Мы не можем принять всех, кто хочет сюда приехать, вот и все", - добавил генпрокурор. Он уточнил, что администрация считает, что это лишает американцев рабочих мест.

По указу предыдущего президента Барака Обамы, ряд нелегальных иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте, получали отсрочку от возможной депортации. Каждые два года таким иммигрантам выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации.

Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации почти 750 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.