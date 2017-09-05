В Дагестане уничтожен главарь банды террористов

2017-09-05 20:53 | www.trend.az | 3

В Дагестане уничтожили "одиозного" главаря банды, причастного к террористической деятельности, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу, в результате чего был ранен сотрудник полиции. Кроме того, получило ранение, несовместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Ответным огнем силовики обезвредили боевика. Уничтоженный бандит руководил преступными акциями на севере региона, в том числе террористической направленности, посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов и вымогательством крупных сумм у предпринимателей.

В Хасавюртовском районе действует режим контртеррористической операции, ФСБ совместно с МВД устанавливают возможные маршруты передвижения бандитов.

Отмечается, что в ходе спецоперации погиб один гражданский и был ранен сотрудник полиции.