Путин поздравил Асада с прорывом блокады Дейр-эз-Зора

2017-09-05 20:54 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил сирийского лидера Башара Асада с успехом операции по деблокированию Дейр-эз-Зора, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает во вторник РИА Новости.

"Президент Путин направил телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики (Башару) Асаду, в которой дал высокую оценку этой стратегической победе и поздравил президента Сирийской Арабской Республики с этим важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что детали телеграммы будут сообщены в дальнейшем.

Как отметили ранее в Минобороны России, удар ВКС помог сирийской армии прорвать оборону террористов и деблокировать город Дейр-эз-Зор. Как поясняет ведомство, авиация ВКС и крылатые ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" нанесли массированный ракетно-авиационный удар по опорным пунктам, скоплениям живой силы и боевой техники террористов на подступах к городу. Был уничтожен ряд крупных укрепленных районов боевиков с разветвленной сетью подземных ходов, огневых позиций артиллерии, укрытиями для живой силы и складами боеприпасов.