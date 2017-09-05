В Колумбии главарь самого влиятельного наркокартеля готов сдаться властям

2017-09-05 20:59 | www.trend.az | 2

Главарь самого влиятельного наркокартеля Колумбии сообщил властям о готовности сдаться, заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос, передает во вторник РИА Новости.

"Третьего сентября мы получили от главаря "Клана Залива" заявление, в котором выражалось желание сдаться правосудию. Я поручил министерству юстиции и прокуратуре оценить эту ситуацию", - приводит слова президента газета Colombiano.

В письме главарь группировки Даиро Антонио Усуга сообщил, что перед правосудием готовы предстать все члены наркокартеля.

Содействие военизированными группировкам, выразившим желание сдаться властям, является одним из пунктов соглашения между правительством Колумбии и повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).

На прошлой неделе сообщалось, что силы правопорядка Колумбии ликвидировали Роберто Варгаса Гутьерреса – бандита, занимавшего второе место в иерархии группировки.

Г

руппировка "Клан Залива" объединяет около 1,5 тысячи бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов. Возглавляет группировку Даиро Антонио Усуга (также известный как Отониэль) - самый разыскиваемый человек в стране.