В Гедабее женщина выстрелила в себя из ружья

2017-09-05 21:15 | www.apa.az | 2

В Гедабее застрелилась женщина. Как сообщает западное бюро АПА, инцидент произошел в селе Саманлыг. Жительница села Мамедова Солмаз Адиль гызы 1966 г.р. выстрелила в себя из охотничьего ружья, находясь в доме. Женщина с тяжелым ранением срочно помещена в больницу. В настоящее время ее оперируют врачи. По предварительной информации, 51-летняя женщина пыталась свести счеты с жизнью на почве семейного конфликта.

По сообщению, С.Мамедова замужем, у нее нет детей.

По факту начато расследование.