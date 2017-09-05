В Гедабеке застрелилась женщина

2017-09-05 21:52 | www.oxu.az | 5

В Гедабеке женщина выстрелила в себя из ружья.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Саманлыг. Жительница села Мамедова Солмаз Адиль гызы 1966 г.р. выстрелила в себя из охотничьего ружья, находясь в доме.

Женщина с тяжелым ранением срочно помещена в больницу. В настоящее время ее оперируют врачи. По предварительной информации, 51-летняя женщина пыталась свести счеты с жизнью на почве семейного конфликта.

С.Мамедова замужем, у нее нет детей.

По факту начато расследование.

C.Б.

