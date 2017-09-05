В преддверии нового учебного года AccessBank обрадовал детей

2017-09-05 22:04 | www.trend.az | 4

БАКУ / Trend/ - До начала нового учебного года остались считанные дни. Этот день с нетерпением ждёт каждый школьник, так как с началом нового учебного года они возьмут свои любимые портфели, пойдут в школу и приобретут новые знания.

AccessBank, осуществивший со дня создания более 100 социальных проектов, в связи с «15 сентября – Днём Знаний» , осуществил в различных районах Азербайджана очередной социальный проект под названием «Мой любимый портфель». В рамках данного проекта были избраны около 200 малоимущих семей из различных регионов Азербайджана, которым были подарены школьные принадлежности и портфели. В рамках данной социальной акции, проведённой Банком, детям были подарены школьные комплекты, включающие школьные сумки, ручки, карандаши, цветные фломастеры, тетради и т.д.

Во время мероприятия дети из малоимущих детей испытали огромную радость от подаренных им школьных принадлежностей. Сотрудники Банка пожелали детям успехов в учёбе, приобретение новых знаний и становление в будущем известными специалистами нашей страны, и выразили удовольствие от дарения детям этой школьной радости. Все дети пообещали учиться хорошо и достичь больших успехов, дабы оправдать доверие и внимание к ним со стороны взрослых.

Осуществляя подобную инициативу и акции, AccessBank будет продолжать поддерживать детей из малоимущих семей и вносить вклад в образование страны.