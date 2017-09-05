В парламенте Азербайджане будет обсужден проект закона "О ювенальной юстиции"

2017-09-05 22:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана может быть вынесен на обсуждение проект закона " О ювенальной юстиции". Об этом Trend во вторник сообщил член комитета парламента по вопросам правовой политики и государственного строительства, депутат Ровшан Рзаев.

По его словам, работа над проектом закона продолжается.

"Документ подготовлен и представлен в соответствующие структуры. После того, как эти структуры внесут свои предложения и окончательного завершения работ, проект будет рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса", - сказал Рзаев.

Рзаев отметил, что при подготовке документа был изучен международный опыт.

Отметим, что разработка законопроекта началась несколько лет назад. Ювенальная юстиция предусматривает либерализацию наказаний для детей и несовершеннолетних.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)