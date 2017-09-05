В Азербайджане готовится законопроект «о ювенальной юстиции»

2017-09-05 22:11 | www.oxu.az | 3

На осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана может быть вынесен на обсуждение проект закона «О ювенальной юстиции».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend во вторник сообщил член комитета парламента по вопросам правовой политики и государственного строительства, депутат Ровшан Рзаев.

По его словам, работа над проектом закона продолжается.

«Документ подготовлен и представлен в соответствующие структуры. После того, как эти структуры внесут свои предложения и окончательного завершения работ, проект будет рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса», - сказал Рзаев.

Рзаев отметил, что при подготовке документа был изучен международный опыт.

Отметим, что разработка законопроекта началась несколько лет назад. Ювенальная юстиция предусматривает либерализацию наказаний для детей и несовершеннолетних.

C.Б.

