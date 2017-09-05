Задержанный в Баку гражданин России Марат Уелданов нанял нового адвоката

2017-09-05 22:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Задержанный в Баку российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, нанял нового адвоката.

Новым адвокатом Уелданова является Газанфар Рзаев.

Отметим, что Марат Уелданов расторг договор с прежним своим адвокатом Губадом Салаевым.

Отметим, что согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Марат Уелданов был осужден на восемь лет лишения свободы.

Позднее Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на вынесенный приговор и было принято решение о возвращении дела в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Судья обосновал это тем, что уголовное дело не переведено на русский язык, и поэтому не может быть рассмотрено в Бакинском апелляционном суде. Согласно решению суда, уголовное дело должно быть направлено в Бакинский апелляционный суд после того, как будет переведено в суде первой инстанции.

Российский гражданин Марат Уелданов был задержан в Баку 28 июля прошлого года. Он обвиняется по статье 234 (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) УК Азербайджана.

Отметим, что ранее армянская пресса и проармянские российские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, распространили информацию о том, что якобы Уелданов был задержан за то, что является армянином.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)