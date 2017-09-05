Кадыров: Я верный пехотинец Путина

2017-09-05 22:24 | www.oxu.az | 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что в интернете исказили его слова о готовности оспорить позицию российского руководства по событиям в Мьянме, где происходят столкновения между мусульманами-рохинджа и силовиками, передает Oxu.Az.

«Мою речь исковеркали и переврали, причем сделано это было, как я считаю, целенаправленно. Затем под эту ложь некоторые журналисты стали строить очередную теорию заговора», — указал политик.

По словам Кадырова, все, кто слышал его выступление, знают, что и как он сказал.

«Я абсолютно уверен, что Россия никогда, ни при каких обстоятельствах не будет препятствовать мерам, направленным на оказание помощи угнетенным», — добавил руководитель республики.

В заключение он снова заявил о поддержке президента России Владимира Путина, назвав себя его верным пехотинцем.

C.Б.

