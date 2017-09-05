Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции (ФОТО) (версия 2)

2017-09-05 22:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что недавно в связи с Гурбан байрамы говорил по телефону с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, контакты глав двух государств носят постоянный характер. Коснувшись значения предстоящей в Баку трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, глава государства отметил, что эта встреча создает хорошую возможность и для обсуждения двусторонних связей между странами. Отметив наличие многочисленных вопросов, подлежащих обсуждению между тремя странами, Президент Ильхам Алиев сказал, что в таких сферах, как политика, экономика, энергетика, транспорт уже достигнуты хорошие результаты. Глава государства отметил, что работа, проводимая между тремя странами, имеет большое значение как для этих стран, так и региона в целом. Подчеркнув, что встречи в этом формате проводятся уже несколько лет, Президент Ильхам Алиев сказал, что они оправдали себя как важный трехсторонний формат в решении как политических, так и экономических вопросов. Он отметил, что этот формат является образцовым.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу передал главе государства приветствия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции является важной для стабильности и экономического развития региона, где расположены эти страны, выразил признательность главе государства за вклад, вносимый Азербайджаном в эту работу под руководством Президента Ильхама Алиева.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогану, просил передать и его приветствия главе Турецкого государства.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами.