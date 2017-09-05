Загадочная смерть солдата в армянской армии

2017-09-05 22:58 | www.oxu.az | 2

В Вооруженных силах Армении произошла очередная загадочная смерть.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, 2 сентября тяжело раненный при загадочных обстоятельствах в одном из подразделений армянской армии, расположенной на территории оккупированного Ходжавендского района Азербайджана, военнослужащий из Канакера Гвидов Петросян скончался из-за несвоевременной доставки его в военный медпункт.

Об этом сообщили близкие военнослужащего. Информацию распространили и в армянской соцсети.

Не разглашение информации о гибели или же убийстве Г.Петросяна под предлогом следственной тайны вызвало серьезное недовольство родителей военнослужащего.

С.Б.

