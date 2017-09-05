В Доминикане из-за урагана "Ирма" объявили "красный" уровень тревоги

2017-09-05 23:24 | www.trend.az | 3

Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории восьми провинций страны в связи с приближением урагана "Ирма", передает РИА Новости со ссылкой на издание Hoy.

По информации издания, соответствующее заявление сделал во время пресс-конференции глава центра ЧС Хан Мануэль Мендес. Также, по его словам, "желтый" уровень тревоги был объявлен еще в 14 провинциях страны. Как ожидается, ураган должен достигнуть территории Доминиканской республики в четверг, 7 сентября.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Ирма" в Атлантической океане усилился до максимальной 5-й категории.

Предупреждение об урагане опубликовано NHC для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми.

Ураган может затронуть также Британские Виргинские острова и Кубу.

Также режим ЧП объявили на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в густонаселенном штате Флорида, куда при определенном развитии событий может дойти "Ирма".