В Газахе обнаружен артиллерийский снаряд

2017-09-06 00:26 | www.apa.az | 2

В Газахе обнаружен артиллерийский снаряд. Как сообщает АПА со ссылкой на Нацагентство по разминированию территорий (ANAMA), 5 сентября в агентство поступило сообщение об обнаружении снаряда на территории седа Алпоут Газахского района.

На место происшествия была привлечена специальная мобильная оперативная группа.

Специалисты агентства провели осмотр посевного поля, в ходе которого был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 100 мм (ПС 34), который был транспортирован в утилизационный центр агентства.

На месте обнаружения был осмотрен участок в 50 кв.м., других опасных предметов не обнаружено.