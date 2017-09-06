Меркель забросали помидорами

2017-09-06 00:30 | www.oxu.az | 2

В ходе предвыборного митинга в немецком Гейдельберге неизвестные забросали канцлера Ангелу Меркель помидорами.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Der Spiegel.

Меркель выступала перед толпой, когда в ее сторону были пущены два помидора. Один из «снарядов» попал в левое бедро канцлера, другой — в ведущую митинга. В итоге одежда стоящих на сцене оказалась забрызгана соком, и политик предложила почиститься своим платком.

Несмотря на инцидент, Меркель продолжила выступление. Полиция не сумела поймать хулиганов.

С.Б.

