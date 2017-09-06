DÇ-2018: Türkiyədən vacib qələbə (NƏTİCƏLƏR)

2017-09-06 00:39 | www.trend.az | 0
Bakı. Trend:
Bu gün DÇ-2018-in seçmə mərhələsində 8-ci turun bir sıra oyunları keçirilib.
Trend nəticələri təqdim edir:
Avstriya 1-1 Gürcüstan
Qollar: V.Qviliya, 8 (0-1), L.Sçaub, 43 (1-1)
İrlandiya 0-1 Serbiya
Qollar: A.Kolarov, 55 (0-1)
İslandiya 2-0 Ukrayna
Qollar: Q.Siqurdson, 47 (1-0), 66 (2-0)
Kosovo 0-1 Finlandiya
Qollar: T.Pukki, 83 (0-1)
İtaliya 1-0 İsrail
Qollar: Ç.İmmobile, 53
Lixtenşteyn 0-8 İspaniya
Qollar: S.Ramos, 3 (0-1), A. Morata, 15 (0-2), İsko, 16 (0-3), D.Silva, 39 (0-4), Y.Aspas, 51 (0-5), A.Morata, 54 (0-6), Y.Aspas, 63 (0-7), M.Qoppel, 89 (avtoqol, 0-8)
Makedoniya 1-1 Albaniya
Qollar: O.Roşi, 53 (0-1), A.Traykovski, 78 (1-1)
Moldova 0-2 Uels
Qollar: X.Robson-Kanu, 80 (0-1), A.Remzi, 93 (0-2)
Türkiyə 1-0 Xorvatiya
Qollar: C.Tosun, 75 (1-0)